Бандаж эластичный голеностопный (Elastic ankle bandage)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
316,51
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,81
Экономия при брони: -19,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,23
Экономия при брони: -14,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,83
Экономия при брони: -18,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,24
Экономия при брони: -19,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,99
Экономия при брони: -20,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
308,05
Экономия при брони: -21,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,48
Экономия при брони: -21,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
298,01
Экономия при брони: -11,55 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,01
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,97
Экономия при брони: -21,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,34
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
302,44
Экономия при брони: -15,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,58
Экономия при брони: -19,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,11
Экономия при брони: -13,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,63
Экономия при брони: -14,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,43
Экономия при брони: -14,97 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
301,43
Экономия при брони: -14,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
303,01
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,30
Экономия при брони: -20,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,63
Экономия при брони: -18,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
303,48
Экономия при брони: -17,02 грн