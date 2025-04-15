Бандаж эластичный голеностопный (Elastic ankle bandage)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
326,93
Экономия при брони: -22,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
307,33
Экономия при брони: -20,87 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,33
Экономия при брони: -20,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
314,06
Экономия при брони: -20,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,18
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
303,73
Экономия при брони: -17,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
299,19
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,08
Экономия при брони: -17,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
321,90
Экономия при брони: -17,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
296,57
Экономия при брони: -10,11 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
296,57
Экономия при брони: -10,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,96
Экономия при брони: -17,39 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
303,96
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,34
Экономия при брони: -13,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
314,74
Экономия при брони: -21,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,43
Экономия при брони: -18,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,97
Экономия при брони: -21,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
298,98
Экономия при брони: -12,52 грн
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
318,13
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,92
Экономия при брони: -19,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
305,20
Экономия при брони: -18,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,40
Экономия при брони: -17,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,78
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,67
Экономия при брони: -20,21 грн