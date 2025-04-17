Бандаж эластичный голеностопный (Elastic ankle bandage)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,87
Экономия при брони: -20,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
304,14
Экономия при брони: -17,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,87
Экономия при брони: -12,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
300,05
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
306,41
Экономия при брони: -19,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
297,29
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
297,06
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
296,85
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
296,62
Экономия при брони: -10,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,58
Экономия при брони: -19,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
307,19
Экономия при брони: -20,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,60
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
305,09
Экономия при брони: -18,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
301,83
Экономия при брони: -15,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
299,70
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
297,40
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
299,44
Экономия при брони: -12,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
302,84
Экономия при брони: -16,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
298,38
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Бандаж на голеностопный сустав 2B, 7011 эластичный №1
303,19
Экономия при брони: -16,73 грн