Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 2B, 7011 эластичный S/M, №1 - Львов (526300) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
276,72
Экономия: -27,43 грн
249,29 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
257,36
Экономия: -12,98 грн
244,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
268,13
Экономия: -30,81 грн
237,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
301,33
Экономия: -32,20 грн
269,13 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
276,22
Экономия: -23,29 грн
252,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
263,60
Экономия: -27,41 грн
236,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
258,32
Экономия: -22,48 грн
235,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
305,85
Экономия: -43,87 грн
261,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
268,86
Экономия: -21,65 грн
247,21 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
258,72
Экономия: -25,02 грн
233,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
269,35
Экономия: -24,48 грн
244,87 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
278,15
Экономия: -40,83 грн
237,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
304,79
Экономия: -43,96 грн
260,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
261,05
Экономия: -25,51 грн
235,54 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
296,01
Экономия: -38,38 грн
257,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
299,44
Экономия: -18,87 грн
280,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
254,46
Экономия: -19,58 грн
234,88 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
275,44
Экономия: -24,85 грн
250,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
263,08
Экономия: -26,53 грн
236,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
299,56
Экономия: -41,02 грн
258,54 грн