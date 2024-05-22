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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 2B, 7011 эластичный S/M, №1 - Харьков (526300) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
265,20
Экономия: -29,73 грн
235,47 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
272,58
Экономия: -30,58 грн
242,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
278,38
Экономия: -42,00 грн
236,38 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
287,43
Экономия: -51,20 грн
236,23 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
299,59
Экономия: -44,48 грн
255,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
301,44
Экономия: -28,60 грн
272,84 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
254,67
Экономия: -17,30 грн
237,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
268,96
Экономия: -28,52 грн
240,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
267,79
Экономия: -29,89 грн
237,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
298,42
Экономия: -48,52 грн
249,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
259,20
Экономия: -23,45 грн
235,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
297,27
Экономия: -38,73 грн
258,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
269,43
Экономия: -31,38 грн
238,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
258,27
Экономия: -22,72 грн
235,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
257,72
Экономия: -19,86 грн
237,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
296,50
Экономия: -35,67 грн
260,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
302,91
Экономия: -32,36 грн
270,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
269,82
Экономия: -33,28 грн
236,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
288,18
Экономия: -51,68 грн
236,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
256,61
Экономия: -20,89 грн
235,72 грн