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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 2B, 7011 эластичный L/XL, №1 - Львов (526299) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
265,40
Экономия: -28,36 грн
237,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
305,65
Экономия: -25,08 грн
280,57 грн
В других городах:
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
263,00
Экономия: -7,89 грн
255,11 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
246,00
Экономия: -7,38 грн
238,62 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
138,00
Экономия: -4,14 грн
133,86 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
239,00
Экономия: -7,17 грн
231,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
269,72
Экономия: -36,82 грн
232,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
Всего: упаковка (1)
260,95
Экономия: -25,10 грн
235,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
277,03
Экономия: -35,55 грн
241,48 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
156,00
Экономия: -4,68 грн
151,32 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (1)
246,00
Экономия: -7,38 грн
238,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
259,35
Экономия: -21,49 грн
237,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (2)
273,80
Экономия: -26,59 грн
247,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
295,70
Экономия: -39,44 грн
256,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
301,47
Экономия: -26,05 грн
275,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
255,34
Экономия: -18,27 грн
237,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
267,72
Экономия: -30,99 грн
236,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
302,22
Экономия: -35,67 грн
266,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
304,45
Экономия: -30,46 грн
273,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (2)
259,46
Экономия: -25,10 грн
234,36 грн