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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 2B, 7011 эластичный L/XL, №1 - Киев (526299) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
301,22
Экономия: -55,04 грн
246,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
304,13
Экономия: -54,45 грн
249,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
303,56
Экономия: -34,43 грн
269,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (2)
259,46
Экономия: -25,10 грн
234,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
305,08
Экономия: -55,40 грн
249,68 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
239,00
Экономия: -7,17 грн
231,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
270,58
Экономия: -37,00 грн
233,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 17
Всего: упаковка (2)
300,19
Экономия: -51,15 грн
249,04 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
164,00
Экономия: -4,92 грн
159,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
299,44
Экономия: -40,90 грн
258,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вишняковская, 9
Всего: упаковка (1)
304,56
Экономия: -46,02 грн
258,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
304,45
Экономия: -30,46 грн
273,99 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
302,22
Экономия: -35,67 грн
266,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
267,72
Экономия: -30,99 грн
236,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
299,27
Экономия: -27,57 грн
271,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
255,34
Экономия: -18,27 грн
237,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
301,47
Экономия: -26,05 грн
275,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Славутич, пл. Центральная, 3/1
Всего: упаковка (1)
301,82
Экономия: -38,70 грн
263,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (2)
273,80
Экономия: -26,59 грн
247,21 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (1)
246,00
Экономия: -7,38 грн
238,62 грн