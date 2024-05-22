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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 2B, 7011 эластичный L/XL, №1 - Харьков (526299) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
268,66
Экономия: -33,13 грн
235,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
300,41
Экономия: -41,59 грн
258,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
265,93
Экономия: -28,36 грн
237,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
302,82
Экономия: -28,83 грн
273,99 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (2)
255,87
Экономия: -25,40 грн
230,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
299,84
Экономия: -25,56 грн
274,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
300,24
Экономия: -35,70 грн
264,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
304,19
Экономия: -26,20 грн
277,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
304,02
Экономия: -40,90 грн
263,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (1)
267,80
Экономия: -32,37 грн
235,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
296,07
Экономия: -22,08 грн
273,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
299,79
Экономия: -28,09 грн
271,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
115,26
Экономия: -10,39 грн
104,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
305,68
Экономия: -26,54 грн
279,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
302,62
Экономия: -24,38 грн
278,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
302,07
Экономия: -52,39 грн
249,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
296,70
Экономия: -30,15 грн
266,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
296,44
Экономия: -29,89 грн
266,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
Всего: упаковка (1)
300,90
Экономия: -29,20 грн
271,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
296,47
Экономия: -22,48 грн
273,99 грн