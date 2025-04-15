Дроп терапевтик (Drop therapeutic)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
694,75
Экономия при брони: -97,28 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
685,50
Экономия при брони: -74,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
692,60
Экономия при брони: -81,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
665,30
Экономия при брони: -53,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
682,70
Экономия при брони: -71,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
695,10
Экономия при брони: -83,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
695,10
Экономия при брони: -83,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
684,60
Экономия при брони: -73,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
695,10
Экономия при брони: -83,60 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
676,10
Экономия при брони: -64,60 грн