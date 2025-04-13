Дроп терапевтик (Drop therapeutic)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 370 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
690,20
Экономия при брони: -76,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
725,03
Экономия при брони: -42,71 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
677,40
Экономия при брони: -63,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
673,47
Экономия при брони: -42,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
681,00
Экономия при брони: -67,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
711,33
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется через 26 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,49
Экономия при брони: -90,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн