Дроп терапевтик (Drop therapeutic)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
608,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
721,77
Экономия при брони: -38,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
729,65
Экономия при брони: -47,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
713,66
Экономия при брони: -31,71 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
723,37
Экономия при брони: -41,33 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
712,02
Экономия при брони: -30,07 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
608,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
686,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
728,62
Экономия при брони: -124,70 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
608,00
Экономия при брони: -6,00 грн