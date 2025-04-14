Дроп терапевтик (Drop therapeutic)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
695,10
Экономия при брони: -74,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
683,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
699,33
Экономия при брони: -99,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
701,52
Экономия при брони: -101,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ DROP THERAPEUTIC раствор офтальмологический 10 мл №1
IROMED Group S.r.l.
729,80
Экономия при брони: -47,74 грн