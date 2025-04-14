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Бинт эко эластичный средней растяжимости (Eco elastic bandage, medium stretch)
Бинт эко эластичный средней растяжимости (Eco elastic bandage, medium stretch)
Одесса
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Очаков, ул. Спасская, 8
67.3 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-9,60 грн
25,80
грн
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БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,10 грн
27,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
279.9 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-9,60 грн
25,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Городище, ул. Мира, 103
316.7 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-9,90 грн
25,50
грн
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БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,40 грн
26,70
грн
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БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
115,80
Экономия при брони:
-48,50 грн
67,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
368.2 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-10,20 грн
25,20
грн
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БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,70 грн
26,40
грн
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БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
397.4 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сторожинец, ул. Грушевского Михаила, 8/5
418.0 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Городок, ул. Гончара Олеся, 3-Б
428.6 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-6,10 грн
29,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Заставна, ул. Независимости, 111-А
428.8 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м №1
Торговый Дом Алком
20,00
Экономия при брони:
-3,50 грн
16,50
грн
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БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-6,10 грн
29,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
429.6 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,10
Экономия при брони:
-29,40 грн
77,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
435.3 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
447.2 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м №1
Торговый Дом Алком
20,00
Экономия при брони:
-3,50 грн
16,50
грн
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БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-6,10 грн
29,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Звягель, ул. Медицинская, 3
509.2 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,10
Экономия при брони:
-29,40 грн
77,70
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
510.1 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3,5 м №1
Торговый Дом Алком
62,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
62,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
521.0 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,10 грн
27,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Нетишин, просп. Независимости, 11
521.4 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,00
Экономия при брони:
-29,30 грн
77,70
грн
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Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
522.2 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
27,50
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
522.8 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
27,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
523.1 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Вербовая, 18-Г
566.3 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
576.6 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,70 грн
26,40
грн
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БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
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