Киев
О товаре
Цены
Бинт эко эластичный средней растяжимости (Eco elastic bandage, medium stretch)
Бинт эко эластичный средней растяжимости (Eco elastic bandage, medium stretch)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
303.9 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-10,20 грн
25,20
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,70 грн
26,40
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
354.8 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м №1
Торговый Дом Алком
20,00
Экономия при брони:
-5,50 грн
14,50
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-9,90 грн
25,50
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,40 грн
26,70
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
115,80
Экономия при брони:
-48,50 грн
67,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
410.1 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
461.7 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м №1
Торговый Дом Алком
20,00
Экономия при брони:
-3,50 грн
16,50
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
511.7 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-9,60 грн
25,80
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,10 грн
27,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
555.8 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-9,60 грн
25,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
597.6 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Медицинская, 3
616.9 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,10
Экономия при брони:
-29,40 грн
77,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
670.2 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,10
Экономия при брони:
-29,40 грн
77,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 11
684.3 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,00
Экономия при брони:
-29,30 грн
77,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сарны, ул. Ярослава Мудрого, 3
696.1 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Гончара Олеся, 3-Б
702.8 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Вербовая, 18-Г
715.6 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
767.3 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3,5 м №1
Торговый Дом Алком
62,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
62,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Заставна, ул. Независимости, 111-А
772.0 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м №1
Торговый Дом Алком
20,00
Экономия при брони:
-3,50 грн
16,50
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-6,10 грн
29,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Грушевского Михаила, 8/5
792.5 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
838.4 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-10,70 грн
26,40
грн
Забронировать
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
838.4 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони:
-5,10 грн
32,00
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
841.1 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
27,50
грн
Забронировать
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
842.0 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони:
-7,90 грн
27,50
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню