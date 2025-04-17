Киев
Бинт эко эластичный средней растяжимости (Eco elastic bandage, medium stretch)

Бинт эко эластичный средней растяжимости (Eco elastic bandage, medium stretch)

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В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
133.5 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
155.3 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м №1
Торговый Дом Алком
20,00
Экономия при брони: -3,50 грн
16,50 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -6,10 грн
29,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
209.7 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -10,20 грн
25,20 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони: -10,70 грн
26,40 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
245.8 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -9,90 грн
25,50 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони: -10,40 грн
26,70 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
115,80
Экономия при брони: -48,40 грн
67,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Медицинская, 3
276.5 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,00
Экономия при брони: -29,10 грн
77,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
320.1 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сарны, ул. Ярослава Мудрого, 3
326.2 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -6,10 грн
29,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 11
350.1 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,00
Экономия при брони: -29,10 грн
77,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
359.1 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -9,60 грн
25,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Вербовая, 18-Г
367.6 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
382.7 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
107,10
Экономия при брони: -29,20 грн
77,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Гончара Олеся, 3-Б
422.6 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -6,10 грн
29,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Заставна, ул. Независимости, 111-А
510.7 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м №1
Торговый Дом Алком
20,00
Экономия при брони: -3,50 грн
16,50 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -6,10 грн
29,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
516.7 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони: -10,70 грн
26,40 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
543.3 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м №1
Торговый Дом Алком
20,00
Экономия при брони: -5,80 грн
14,20 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -10,20 грн
25,20 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони: -10,70 грн
26,40 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
543.7 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -9,60 грн
25,80 грн
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони: -10,10 грн
27,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Грушевского Михаила, 8/5
545.0 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м №1
Торговый Дом Алком
57,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
545.5 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м №1
Торговый Дом Алком
37,10
Экономия при брони: -10,10 грн
27,00 грн
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
548.4 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -7,90 грн
27,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
549.3 км
БИНТ ЭКО ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м №1
Торговый Дом Алком
35,40
Экономия при брони: -7,90 грн
27,50 грн
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