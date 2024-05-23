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БЕЛЬЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ (ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ) DEPEND® для женщин размер M/L, №10 - Запорожье (714167) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
215,52
Экономия: -12,37 грн
203,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
204,85
Экономия: -11,47 грн
193,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
210,24
Экономия: -7,09 грн
203,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
205,67
Экономия: -6,34 грн
199,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
204,43
Экономия: -6,38 грн
198,05 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
192,41
Экономия: -8,81 грн
183,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
199,80
Экономия: -8,97 грн
190,83 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
215,97
Экономия: -12,82 грн
203,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
193,74
Экономия: -7,59 грн
186,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
217,70
Экономия: -9,87 грн
207,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
192,01
Экономия: -8,41 грн
183,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
205,43
Экономия: -6,10 грн
199,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
202,64
Экономия: -11,81 грн
190,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
191,83
Экономия: -12,05 грн
179,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
224,26
Экономия: -11,77 грн
212,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2)
218,65
Экономия: -12,10 грн
206,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
215,60
Экономия: -12,45 грн
203,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 55 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
204,15
Экономия: -6,10 грн
198,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
173,10
Экономия: -6,50 грн
166,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (2)
200,45
Экономия: -10,90 грн
189,55 грн