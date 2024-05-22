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БЕЛЬЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ (ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ) DEPEND® для мужчин размер L/XL, №9 - Харьков (714165) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
209,04
Экономия: -10,14 грн
198,90 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Панютино, ул. Заводская, 9-А
Всего: для мужчин (2)
196,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: для мужчин (2)
173,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
200,79
Экономия: -7,24 грн
193,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Покровск, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
172,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
209,81
Экономия: -7,47 грн
202,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
194,63
Экономия: -11,03 грн
183,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
197,13
Экономия: -12,38 грн
184,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
188,81
Экономия: -8,27 грн
180,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
198,67
Экономия: -7,42 грн
191,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
216,96
Экономия: -10,41 грн
206,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
192,92
Экономия: -8,17 грн
184,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
193,99
Экономия: -11,15 грн
182,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (3)
212,44
Экономия: -8,95 грн
203,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
213,06
Экономия: -11,87 грн
201,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
192,09
Экономия: -6,19 грн
185,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (2)
191,63
Экономия: -5,73 грн
185,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (4)
196,24
Экономия: -11,49 грн
184,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (4)
214,74
Экономия: -11,25 грн
203,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
Всего: упаковка (4)
198,04
Экономия: -6,79 грн
191,25 грн