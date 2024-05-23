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БЕЛЬЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ (ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ) DEPEND® для женщин размер L/XL, №9 - Запорожье (714161) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
215,88
Экономия: -12,39 грн
203,49 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
221,23
Экономия: -12,38 грн
208,85 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
210,59
Экономия: -7,10 грн
203,49 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
195,36
Экономия: -6,02 грн
189,34 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
221,97
Экономия: -13,12 грн
208,85 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
196,88
Экономия: -7,54 грн
189,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
204,52
Экономия: -6,38 грн
198,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
219,38
Экономия: -10,53 грн
208,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
192,41
Экономия: -8,81 грн
183,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
199,44
Экономия: -8,95 грн
190,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
216,33
Экономия: -12,84 грн
203,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
214,19
Экономия: -8,40 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
217,57
Экономия: -9,87 грн
207,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
192,01
Экономия: -8,41 грн
183,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
204,99
Экономия: -6,09 грн
198,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
206,74
Экономия: -12,05 грн
194,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
206,62
Экономия: -11,93 грн
194,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (2)
217,93
Экономия: -12,14 грн
205,79 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (2)
187,28
Экономия: -10,18 грн
177,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (2)
198,24
Экономия: -8,90 грн
189,34 грн