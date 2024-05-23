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БЕЛЬЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ (ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ) DEPEND® для женщин размер L/XL, №9 - Одесса (714161) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
221,55
Экономия: -13,85 грн
207,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
204,47
Экономия: -10,92 грн
193,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
202,22
Экономия: -7,53 грн
194,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
226,28
Экономия: -13,99 грн
212,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
202,50
Экономия: -11,25 грн
191,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
215,94
Экономия: -10,15 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
214,13
Экономия: -10,64 грн
203,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
216,29
Экономия: -10,50 грн
205,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
210,65
Экономия: -11,75 грн
198,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
196,33
Экономия: -6,99 грн
189,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
202,19
Экономия: -9,79 грн
192,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
195,82
Экономия: -6,48 грн
189,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
200,06
Экономия: -10,72 грн
189,34 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (2)
207,41
Экономия: -8,51 грн
198,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (3)
194,76
Экономия: -6,57 грн
188,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
207,89
Экономия: -7,84 грн
200,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
219,37
Экономия: -13,58 грн
205,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (2)
207,89
Экономия: -8,99 грн
198,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
209,72
Экономия: -10,82 грн
198,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
206,10
Экономия: -10,26 грн
195,84 грн