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Грипп A/B-тест-МБА тест-набор (Flu A/B test-MBA test kit)
Грипп A/B-тест-МБА тест-набор (Flu A/B test-MBA test kit)
Винница
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 7
100.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Боярка, ул. Магистральная, 40
178.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
179.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
184.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
185.4 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
186.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
186.6 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
187.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
187.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Undefined
Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
187.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
188.0 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
188.5 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
190.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
190.7 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
190.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
191.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
191.8 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
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