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Грипп A/B-тест-МБА тест-набор (Flu A/B test-MBA test kit)
Грипп A/B-тест-МБА тест-набор (Flu A/B test-MBA test kit)
Кривой Рог
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
206.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
259.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
318.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
325.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
325.7 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
334.8 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Undefined
Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
337.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 7
339.8 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
340.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
340.6 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
341.8 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
344.0 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
344.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
346.5 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
346.7 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
347.6 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
347.7 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
347.7 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
347.7 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
348.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
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