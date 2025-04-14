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Грипп A/B-тест-МБА тест-набор (Flu A/B test-MBA test kit)
Грипп A/B-тест-МБА тест-набор (Flu A/B test-MBA test kit)
Харьков
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
380.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
380.8 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
386.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
400.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
402.6 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
403.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
404.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
405.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
405.6 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Инженерная, 1
406.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103
407.5 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
407.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
408.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
408.5 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
409.0 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
409.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
410.0 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
410.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони:
-12,24 грн
395,78
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
410.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони:
-11,80 грн
381,65
грн
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