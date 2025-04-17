Грипп A/B-тест-МБА тест-набор (Flu A/B test-MBA test kit)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
122.6 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
124.5 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, пер. Финский, 3
125.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
125.5 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
126.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
128.4 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
128.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, ул. Здолбуновская, 4
129.0 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
129.4 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
408,02
Экономия при брони: -12,24 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
129.5 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Киев, просп. Берестейский, 24
129.7 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через null мин
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
129.7 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
129.9 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн
Біла ромашка
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
130.1 км
ГРИПП A/B-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБОР ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНГТИГЕНОВ ВИРУСА ГРИППА A И B тест-набор №1
ООО "Медбиоальянс"
393,45
Экономия при брони: -11,80 грн