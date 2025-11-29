Киев
Катетер нелатона женский Волес стерильный (Non-latton female catheter Voles sterile)
Катетер нелатона женский Волес стерильный (Non-latton female catheter Voles sterile)
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,54
Экономия при брони:
-0,38 грн
8,16
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
5.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,49
Экономия при брони:
-0,53 грн
8,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Воскресенский, 15
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,76
Экономия при брони:
-0,50 грн
8,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,35
Экономия при брони:
-0,39 грн
8,96
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,35
Экономия при брони:
-0,39 грн
8,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
6.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,58
Экономия при брони:
-0,32 грн
8,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
6.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,29
Экономия при брони:
-0,33 грн
8,96
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
7.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
8.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,39
Экономия при брони:
-0,43 грн
8,96
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
9.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,06
Экономия при брони:
-0,50 грн
8,56
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
8,59
Экономия при брони:
-0,33 грн
8,26
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,42
Экономия при брони:
-0,37 грн
9,05
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
9.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,31
Экономия при брони:
-0,35 грн
8,96
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
10.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА ЖЕНСКИЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 8 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,90
грн
Забронировать
