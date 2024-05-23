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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 56/007, №1 - Запорожье (513678) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
202,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
198,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
181,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
178,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
203,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
198,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
198,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
198,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (4)
197,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (3)
199,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
188,08 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
246,00
Экономия: -42,00 грн
204,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
199,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (2)
188,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
160,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (2)
197,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
178,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
179,67 грн