Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР ДЛЯ НОСАЦены в аптеках

АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 56/007, №1 - Львов (513678) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
205,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
204,05
Экономия: -1,09 грн
202,96 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
179,76 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
219,00 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
216,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
190,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
168,42 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
201,40 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
206,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
188,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
175,80 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
208,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
206,30 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
206,10 грн