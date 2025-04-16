Вата медицинская гигроскопическая (Medical cotton wool hygroscopic)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
30,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
171.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
197.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,55
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
230.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,50
Экономия при брони: -2,04 грн
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
279.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
283.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
286.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,49
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
286.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,74
Экономия при брони: -1,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 110
286.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 30
286.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,17
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
286.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,51
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
288.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,91
Экономия при брони: -1,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 4-А
288.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Гоголя, 291
288.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
305.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,43
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
336.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,52
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека копейка
Сумы, ул. Героев Крут, 76/3
340.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,95
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
341.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,60
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
341.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,27
Экономия при брони: -1,81 грн