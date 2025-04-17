Вата медицинская гигроскопическая (Medical cotton wool hygroscopic)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В городах рядом
Аптека
Бар, ул. Каштановая, 11
61.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Витрука, 32
112.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
117.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
31,28
Экономия при брони: -2,06 грн
Бажаемо здоровья
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
187.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Фармация
Киев, просп. Науки, 4
194.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
40,80
Экономия при брони: -12,89 грн
Аптека копейка
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
201.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,97
Экономия при брони: -1,51 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Соборности, 7-А
202.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Бровары, бульв. Независимости, 6
217.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Кременец, ул. Дубенская, 142-А
222.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,68
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека копейка
Смела, ул. Независимости, 30
245.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,14
Экономия при брони: -1,68 грн
Бажаемо здоровья
Смела, ул. Соборная, 110
245.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
246.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,85
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
259.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,65
Экономия при брони: -1,19 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Гоголя, 291
259.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
260.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,29
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
260.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
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Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
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ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,39
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
262.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб