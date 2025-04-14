Вата медицинская гигроскопическая (Medical cotton wool hygroscopic)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Фонтанская, 124
11.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В городах рядом
Аптека акс социальная
Бородино, ул. Лесная, 9-А
112.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Килия, ул. Мира, 38
159.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,42
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
251.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,51
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
264.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
31,25
Экономия при брони: -2,03 грн
Бажаемо здоровья
Смела, ул. Соборная, 110
318.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Смела, ул. Независимости, 30
318.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,86
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
318.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,83
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека копейка
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
328.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,75
Экономия при брони: -1,29 грн
Авиценна
Слобода, ул. Пирогова, 3
339.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
340.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,59
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
342.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Гоголя, 291
344.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
344.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,96
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
344.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,18
Экономия при брони: -1,72 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
346.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
356.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека
Бар, ул. Каштановая, 11
365.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
367.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,73
Экономия при брони: -1,27 грн