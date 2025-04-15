Вата медицинская гигроскопическая (Medical cotton wool hygroscopic)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,96
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Стрыйская, 85-А
5.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
68.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Кременец, ул. Дубенская, 142-А
125.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,33
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека низких цен
Тячев, ул. Независимости, 36/4
205.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
17,56
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека
Бар, ул. Каштановая, 11
278.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
327.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Витрука, 32
337.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
429.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
446.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
30,72
Экономия при брони: -1,50 грн
Фармация
Киев, просп. Науки, 4
467.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
40,80
Экономия при брони: -12,89 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Соборности, 7-А
475.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Бровары, бульв. Независимости, 6
488.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
523.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,52
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека акс социальная
Бородино, ул. Лесная, 9-А
552.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Смела, ул. Независимости, 30
571.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,17
Экономия при брони: -1,71 грн
Бажаемо здоровья
Смела, ул. Соборная, 110
571.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
571.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,74
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека низких цен
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
576.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,43
Экономия при брони: -0,97 грн