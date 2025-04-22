Вата медицинская гигроскопическая (Medical cotton wool hygroscopic)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Фармация
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
40,80
Экономия при брони: -12,89 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Соборности, 7-А
7.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Бровары, бульв. Независимости, 6
20.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
47.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,37
Экономия при брони: -1,91 грн
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Витрука, 32
131.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
139.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,12
Экономия при брони: -1,66 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Гоголя, 291
157.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
157.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,00
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
159.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,20
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
159.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,84
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
161.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Смела, ул. Независимости, 30
166.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,50
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека копейка
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
166.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,25
Экономия при брони: -1,79 грн
Авиценна
Слобода, ул. Пирогова, 3
166.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Смела, ул. Соборная, 110
166.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Лубны, пл. Ярмарочная, 4-А
182.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
186.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
31,14
Экономия при брони: -1,92 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
202.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб