Вата медицинская гигроскопическая (Medical cotton wool hygroscopic)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,76
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Сумы, ул. Героев Крут, 76/3
142.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
25,46
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
143.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,04
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 3
145.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,97
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
145.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,75
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Ромны, ул. Руденко, 23
212.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,41
Экономия при брони: -1,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
218.5 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 4-А
232.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
36,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
31,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
302.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
303.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,92
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
304.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
304.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,71
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
306.2 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,69
Экономия при брони: -1,23 грн
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Гоголя, 291
306.8 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
308.0 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
28,84
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
325.3 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,38
Экономия при брони: -1,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 110
325.6 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 30
325.7 км
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ нестерильная 100 г №1
Кампус Коттон Клаб
29,02
Экономия при брони: -1,56 грн