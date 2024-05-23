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Медицинские изделияОфтальмологические и оптические изделияСредства для офтальмологического использованияАртелак® Комплит Раствор офтальмологический увлажняющийЦены в аптеках

Артелак® Комплит Раствор офтальмологический увлажняющий флакон 10 мл, №1 - Одесса (697212) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
317,12
Экономия: -15,42 грн
301,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
328,88
Экономия: -15,48 грн
313,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
314,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
306,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
314,90 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
343,53
Экономия: -38,73 грн
304,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
314,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
314,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
331,67
Экономия: -26,72 грн
304,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
314,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
314,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
328,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
314,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
314,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
314,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
314,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
314,90 грн