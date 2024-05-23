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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 2 косынка, №1 - Запорожье (82939) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,40 грн
372,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,40 грн
372,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 55 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 55 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,40 грн
372,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (3)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 55 мин
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
453,00
Экономия: -80,40 грн
372,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,40 грн
372,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,40 грн
372,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -80,40 грн
372,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -159,40 грн
372,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
Всего: упаковка (1)
475,00 грн