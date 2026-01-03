Киев
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,00
грн
Забронировать
Аптека акс
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26
13.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
В городах рядом
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 16:30
Херсон, ул. Университетская, 157
150.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,18
Экономия при брони:
-0,32 грн
8,86
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
270.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,23
Экономия при брони:
-0,58 грн
9,65
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
305.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
12,00
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
367.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,51
Экономия при брони:
-0,65 грн
8,86
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
368.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
371.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
11,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
440.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,12
Экономия при брони:
-0,67 грн
9,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
443.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,40
Экономия при брони:
-0,54 грн
8,86
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
445.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
Экономия при брони:
-0,35 грн
9,65
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
448.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,32
Экономия при брони:
-0,46 грн
8,86
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
449.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
10,00
Экономия при брони:
-0,35 грн
9,65
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
562.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,71
Экономия при брони:
-0,35 грн
9,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
578.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
9,81
Экономия при брони:
-0,66 грн
9,15
грн
Забронировать
Аптека акс
Открыто
Закроется в 18:00
Черноморск, ул. Шума Виталия, 4
20.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Соборная, 15
188.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Лесная, 50
492.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
569.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА МУЖСКОЙ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЫЙ размер 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
