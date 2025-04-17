Пульсоксиметр напалечный (Finger pulse oximeter)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Бар, ул. Туника Николая, 1-А
62.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ушинского, 23
192.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 26-Д
210.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
250.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
275.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
280.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
352.9 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
402.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шостка, ул. Свободы, 40
457.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 47
458.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
487.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
488.3 км
Пульсоксиметр напалечный YK-80B №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
530.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
544.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
544.6 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Экономия при брони: -77,80 грн