Пульсоксиметр напалечный (Finger pulse oximeter)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
В городах рядом
Подорожник
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
312.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
346.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
347.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Бар, ул. Туника Николая, 1-А
365.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Вольнянск, пер. Торговый, 17
393.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ушинского, 23
438.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
450.3 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Экономия при брони: -77,80 грн
Бажаемо здоровья
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
450.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 26-Д
508.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
521.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Бурштын, ул. Калушская, 18
546.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
559.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
576.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Аптека
Сумы, ул. Троицкая, 48
578.8 км
Пульсоксиметр напалечный YK-80B №1
Подорожник
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
582.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Шостка, ул. Свободы, 40
631.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Ужгород, ул. Капушанская, 47
673.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн