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Пульсоксиметр напалечный (Finger pulse oximeter)
Пульсоксиметр напалечный (Finger pulse oximeter)
Львов
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 26-Д
120.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
136.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 47
185.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бар, ул. Туника Николая, 1-А
277.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
340,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
330.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
330.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
382.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
462.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
624.1 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
651,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
667.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Свободы, 40
701.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
774.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
774.5 км
Пульсоксиметр напалечный YK-80B №1
585,92
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
860.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
872.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
872.5 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Экономия при брони:
-77,80 грн
596,30
грн
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