Пульсоксиметр напалечный (Finger pulse oximeter)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ушинского, 23
6.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
176.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
197.6 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
198.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
208.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Бар, ул. Туника Николая, 1-А
255.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шостка, ул. Свободы, 40
259.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
306.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
307.0 км
Пульсоксиметр напалечный YK-80B №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
347.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 26-Д
362.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
440.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
441.1 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Экономия при брони: -77,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
443.1 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
447.1 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
449.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Вольнянск, пер. Торговый, 17
452.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 47
627.9 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони: -70,50 грн