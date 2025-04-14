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Пульсоксиметр напалечный (Finger pulse oximeter)
Пульсоксиметр напалечный (Finger pulse oximeter)
Днепр
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
67.2 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
674,10
Экономия при брони:
-77,80 грн
596,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
67.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Вольнянск, пер. Торговый, 17
67.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
271.0 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
273.8 км
Пульсоксиметр напалечный YK-80B №1
585,92
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
333.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
391.4 км
Пульсоксиметр напалечный FU-YK81C №1
XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD
651,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Шостка, ул. Свободы, 40
392.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
392.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
498,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
428.4 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
479.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
480.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Бар, ул. Туника Николая, 1-А
538.3 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
340,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 26-Д
690.7 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
711.8 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
751.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Бурштын, ул. Калушская, 18
760.5 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
610,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 47
932.2 км
ПУЛЬСОКСИМЕТР НАПАЛЕЧНЫЙ HUGE. CARE 50D №1
Hongjun technology co. Limited
610,20
Экономия при брони:
-70,50 грн
539,70
грн
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