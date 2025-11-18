Киев
Катетер венозный (Venous catheter)

Катетер венозный (Venous catheter)

Львив (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
505.7 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
99,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
871.4 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
135,47
Экономия при брони: -5,22 грн
130,25 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное