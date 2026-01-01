Киев
Катетер венозный (Venous catheter)
Катетер венозный (Venous catheter)
Днепр
(адрес не указан)
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
199.6 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
135,61
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
407.8 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
108,96
грн
Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Фещенко-Чоповского, 24/4
496.3 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
46,10
грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
735.5 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
47,60
грн
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
735.6 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
41,90
грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
803.1 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
34,30
грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 8 мин
Ратно, ул. Европейская, 64
823.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
46,10
грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
865.4 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНЫЙ (ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
56,30
грн
