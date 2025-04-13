Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Домашняя аптечка
Киев, ул. Коперника, 27
3.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Домашняя аптечка
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
5.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Домашняя аптечка
Киев, просп. Воскресенский, 21-В
6.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
В городах рядом
Подорожник
Гора, ул. Калиновая, 2
25.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Гора, ул. Бориспольская, 6-Б
25.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
128.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
124,30
Экономия при брони: -33,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
130.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -36,70 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
134.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
89,00
Экономия при брони: -2,67 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Одесская, 51
151.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
168.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,70
Экономия при брони: -37,30 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
249.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
110,67
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
352.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Самар, ул. Гетманская, 38
396.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -38,70 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
115,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Подорожник
Владимир, ул. Ковельская, 105
439.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -36,30 грн