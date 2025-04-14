Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
10.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
166.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
115,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
313.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
315.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
330.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,70
Экономия при брони: -36,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
336.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
110,67
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
385.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Бориспольская, 6-Б
385.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -23,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Калиновая, 2
385.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -23,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 42
391.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
124,30
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
542.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
546.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
89,00
Экономия при брони: -2,67 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
547.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
548.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн