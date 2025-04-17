Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -36,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
123,90
Экономия при брони: -33,20 грн
Фармсвит здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
123,90
Экономия при брони: -33,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Бориспольская, 6-Б
128.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -23,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гора, ул. Калиновая, 2
128.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
230.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется через 1 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
261.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
95,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
340.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
109,52
Экономия при брони: -4,05 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
425.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
425.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
127,10
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
428.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
429.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
453.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
485.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
115,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 105
490.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
123,90
Экономия при брони: -33,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
492.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 50 мл №1
Микрофарм
107,00
Экономия при брони: -6,00 грн