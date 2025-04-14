Аптечка первой помощи (First aid kit)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТРАНСПОРТЕ: АВИАЦИОННОМ, Ж/Д, АВТОМОБИЛЬНОМ, МОРСКОМ №1
АВ-Фарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
615,77
Экономия при брони: -25,73 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
603,12
Экономия при брони: -30,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТРАНСПОРТЕ: АВИАЦИОННОМ, Ж/Д, АВТОМОБИЛЬНОМ, МОРСКОМ №1
АВ-Фарма
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТРАНСПОРТЕ: АВИАЦИОННОМ, Ж/Д, АВТОМОБИЛЬНОМ, МОРСКОМ №1
АВ-Фарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТРАНСПОРТЕ: АВИАЦИОННОМ, Ж/Д, АВТОМОБИЛЬНОМ, МОРСКОМ №1
АВ-Фарма
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
593,40
Экономия при брони: -68,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн