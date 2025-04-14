Аптечка первой помощи (First aid kit)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
534,33
Экономия при брони: -64,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТРАНСПОРТЕ: АВИАЦИОННОМ, Ж/Д, АВТОМОБИЛЬНОМ, МОРСКОМ №1
АВ-Фарма
442,41
Экономия при брони: -29,58 грн
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ
570,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ №1
Виола ФФ