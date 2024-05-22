АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ , №1 - Харьков (47185) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 47 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Мед-сервис
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Харьков, ул. Сумская, 110
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Харьков, просп. Гагарина, 84
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Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Аптека копейка
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Харьков, просп. Науки, 23
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Науки, 27
Аптека копейка
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Подорожник
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека копейка
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Харьков, просп. Гагарина, 177