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АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ без калия перманганата, №1 - Одесса (298469) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
487,00
Экономия: -60,13 грн
426,87 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (2)
454,29
Экономия: -32,78 грн
421,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
478,14
Экономия: -54,98 грн
423,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (2)
473,69
Экономия: -34,56 грн
439,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
412,96
Экономия: -15,19 грн
397,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
Всего: упаковка (1)
458,78
Экономия: -34,99 грн
423,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
Всего: упаковка (1)
494,85
Экономия: -55,00 грн
439,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
489,13
Экономия: -49,23 грн
439,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
423,48
Экономия: -24,12 грн
399,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (2)
480,87
Экономия: -65,94 грн
414,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (1)
455,46
Экономия: -23,21 грн
432,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
497,37
Экономия: -57,78 грн
439,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
479,33
Экономия: -30,90 грн
448,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Тальное, ул. Соборная, 24
Всего: упаковка (2)
519,57
Экономия: -66,71 грн
452,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
451,45
Экономия: -26,78 грн
424,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
480,25
Экономия: -40,26 грн
439,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
496,67
Экономия: -72,69 грн
423,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (1)
433,21
Экономия: -26,36 грн
406,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 48
Всего: упаковка (1)
515,40
Экономия: -63,47 грн
451,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
474,46
Экономия: -50,09 грн
424,37 грн