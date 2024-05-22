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АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ без калия перманганата, №1 - Харьков (298469) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
500,47
Экономия: -48,54 грн
451,93 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
469,59
Экономия: -40,41 грн
429,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
425,48
Экономия: -24,20 грн
401,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
414,82
Экономия: -15,30 грн
399,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
422,29
Экономия: -22,85 грн
399,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
484,06
Экономия: -65,55 грн
418,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
511,82
Экономия: -73,05 грн
438,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (1)
466,77
Экономия: -45,20 грн
421,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (1)
510,49
Экономия: -57,72 грн
452,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (1)
470,35
Экономия: -45,76 грн
424,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 305
Всего: упаковка (2)
444,70
Экономия: -30,00 грн
414,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
496,67
Экономия: -72,69 грн
423,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
480,25
Экономия: -40,26 грн
439,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
451,45
Экономия: -26,78 грн
424,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
479,33
Экономия: -30,90 грн
448,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
492,94
Экономия: -62,73 грн
430,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
497,37
Экономия: -57,78 грн
439,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
420,11
Экономия: -13,26 грн
406,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: упаковка (1)
497,24
Экономия: -56,95 грн
440,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (1)
455,46
Экономия: -23,21 грн
432,25 грн