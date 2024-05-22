АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ без калия перманганата, №1 - Харьков (298469) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144
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Днепр, ул. Калиновая, 14
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Днепр, ул. Березинская, 19
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Не болей
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Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Не болей
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Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
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Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
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Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
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Конотоп, просп. Мира, 83
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Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
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Прилуки, ул. Киевская, 305
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Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Аптека шар@
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Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
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Кривой Рог, ул. Десантная, 8
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Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
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Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
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Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
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Черкассы, ул. Смелянская, 42
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Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
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Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В